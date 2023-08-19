Украинский беспилотник атаковал аэродром в Новгородской области — поврежден самолет

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области. Как сообщили в Минобороны России, в результате атаки повреждения получил один самолет.

— БПЛА был обнаружен расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома и поражался из стрелкового оружия. В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами, — сказано в сообщении министерства.

В результате террористической атаки никто не пострадал.

Сегодня российскими средствами ПВО была уничтожена зенитная ракета комплекса ПВО С-200, которую переоборудовали в ударный вариант. Украина запустила ее в сторону Крыма.

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Айрат Назипов