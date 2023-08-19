В Нижнекамске благоустроят сквер на проспекте Строителей почти за 25 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Нижнекамского района Татарстана намерен благоустроить территорию сквера, расположенного по проспекту Строителей, 12г в Нижнекамске. Изучив тендер, «Реальное время» выяснило, что на эти цели выделят 24,9 млн рублей.

Рабочим нужно будет разобрать тротуары, посеять газон и сделать переходы. Для этого им понадобятся самосвалы и экскаваторы.

Особое внимание нужно уделить газону. Перед посевом семян специалистам нужно очистить территорию от мусора. Поверхность подготовленного газона должна быть ровной, без бугров и углублений, и по периметру должна быть на 3—5 сантиметров ниже от борта тротуара, проезда, бордюра и т.д. Газон должен быть равномерно покрыт травой.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы нужно завершить до 15 октября.

В апреле «Реальное время» писало, что власти Татарстана потратят 7,2 млн рублей на содержание памятников, скверов и парков в Елабуге. В перечень парков вошли девять объектов.

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Айрат Назипов