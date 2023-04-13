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На содержание общественных пространств Елабуги в текущем году выделят 7,2 млн рублей

01:33, 13.04.2023
На содержание общественных пространств Елабуги в текущем году выделят 7,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана потратят 7,2 млн рублей на содержание памятников, скверов и парков в Елабуге. Оказывать все необходимые услуги по уборке территорий будут до 30 сентября текущего года.

Подрядчику предстоит очищать участки от мусора как вручную, так и с помощью специализированной техники. Кроме того, ему придется валить аварийный деревья и косить газон. Помимо этого, исполнитель также должен будет мыть плитку на тротуарах, скульптуры и скамейки.

В перечень парков, которые он будет обслуживать, войдут девять объектов:

  • Пионерский парк;
  • Георгиевский парк;
  • парк «Чебурашка»;
  • парк «Гуляй»;
  • парк «Шишкинские пруды»;
  • парк «КФУ»;
  • Александровский парк;
  • парк «Три медведя»;
  • площадь Ленина.

В числе скверов Елабуги, которым будут оказывать услуги содержания, оказались восемь мест:

  • сквер Л.П. Нечаева;
  • сквер на ул. Б. Покровской;
  • сквер ЧАЭС;
  • сквер Епанешникова;
  • спуск на набережную Камы;
  • сквер фонарей;
  • сквер 9/10 «Львы»;
  • сквер Тукая;
  • сквер «Сад у дома».
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также подрядчику нужно будет обслуживать и следить за 14 памятниками:

  • памятник Стахееву;
  • памятник воинам-интернационалистам;
  • памятник Бехтереву;
  • памятник Шишкину;
  • мемориал «Площадь памяти»;
  • мемориальный комплекс Цветаевой;
  • комплекс Дуровой;
  • фонтан у ГДК;
  • памятник 1000-летию Елабуги;
  • «Дерево влюбленных»;
  • стела труженикам тыла;
  • памятник Тукаю;
  • памятник репрессированным;
  • памятник «Братская могила».

Напомним, в конце марта сообщалось, что в 2023 году на содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в Вахитовском районе Казани готовы выделить почти 700 тысяч рублей. Финансирование обеспечат за счет городского бюджета.

В комплекс работ по содержанию и благоустройству пляжа входит ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской, а также аншлагов, боронование песка, сбор случайного мусора, санитарная обрезка деревьев, очистка поверхности от стойких химических загрязнений и погрузка, перевозка, утилизация мусора. Выполнять их исполнитель должен до 14 октября 2023 года.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан

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