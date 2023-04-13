На содержание общественных пространств Елабуги в текущем году выделят 7,2 млн рублей
Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана потратят 7,2 млн рублей на содержание памятников, скверов и парков в Елабуге. Оказывать все необходимые услуги по уборке территорий будут до 30 сентября текущего года.
Подрядчику предстоит очищать участки от мусора как вручную, так и с помощью специализированной техники. Кроме того, ему придется валить аварийный деревья и косить газон. Помимо этого, исполнитель также должен будет мыть плитку на тротуарах, скульптуры и скамейки.
В перечень парков, которые он будет обслуживать, войдут девять объектов:
- Пионерский парк;
- Георгиевский парк;
- парк «Чебурашка»;
- парк «Гуляй»;
- парк «Шишкинские пруды»;
- парк «КФУ»;
- Александровский парк;
- парк «Три медведя»;
- площадь Ленина.
В числе скверов Елабуги, которым будут оказывать услуги содержания, оказались восемь мест:
- сквер Л.П. Нечаева;
- сквер на ул. Б. Покровской;
- сквер ЧАЭС;
- сквер Епанешникова;
- спуск на набережную Камы;
- сквер фонарей;
- сквер 9/10 «Львы»;
- сквер Тукая;
- сквер «Сад у дома».
Также подрядчику нужно будет обслуживать и следить за 14 памятниками:
- памятник Стахееву;
- памятник воинам-интернационалистам;
- памятник Бехтереву;
- памятник Шишкину;
- мемориал «Площадь памяти»;
- мемориальный комплекс Цветаевой;
- комплекс Дуровой;
- фонтан у ГДК;
- памятник 1000-летию Елабуги;
- «Дерево влюбленных»;
- стела труженикам тыла;
- памятник Тукаю;
- памятник репрессированным;
- памятник «Братская могила».
Напомним, в конце марта сообщалось, что в 2023 году на содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в Вахитовском районе Казани готовы выделить почти 700 тысяч рублей. Финансирование обеспечат за счет городского бюджета.
В комплекс работ по содержанию и благоустройству пляжа входит ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской, а также аншлагов, боронование песка, сбор случайного мусора, санитарная обрезка деревьев, очистка поверхности от стойких химических загрязнений и погрузка, перевозка, утилизация мусора. Выполнять их исполнитель должен до 14 октября 2023 года.
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