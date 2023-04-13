На содержание общественных пространств Елабуги в текущем году выделят 7,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана потратят 7,2 млн рублей на содержание памятников, скверов и парков в Елабуге. Оказывать все необходимые услуги по уборке территорий будут до 30 сентября текущего года.

Подрядчику предстоит очищать участки от мусора как вручную, так и с помощью специализированной техники. Кроме того, ему придется валить аварийный деревья и косить газон. Помимо этого, исполнитель также должен будет мыть плитку на тротуарах, скульптуры и скамейки.

В перечень парков, которые он будет обслуживать, войдут девять объектов:

Пионерский парк;

Георгиевский парк;

парк «Чебурашка»;

парк «Гуляй»;

парк «Шишкинские пруды»;

парк «КФУ»;

Александровский парк;

парк «Три медведя»;

площадь Ленина.

В числе скверов Елабуги, которым будут оказывать услуги содержания, оказались восемь мест:

сквер Л.П. Нечаева;

сквер на ул. Б. Покровской;

сквер ЧАЭС;

сквер Епанешникова;

спуск на набережную Камы;

сквер фонарей;

сквер 9/10 «Львы»;

сквер Тукая;

сквер «Сад у дома».

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Также подрядчику нужно будет обслуживать и следить за 14 памятниками:

памятник Стахееву;

памятник воинам-интернационалистам;

памятник Бехтереву;

памятник Шишкину;

мемориал «Площадь памяти»;

мемориальный комплекс Цветаевой;

комплекс Дуровой;

фонтан у ГДК;

памятник 1000-летию Елабуги;

«Дерево влюбленных»;

стела труженикам тыла;

памятник Тукаю;

памятник репрессированным;

памятник «Братская могила».

Напомним, в конце марта сообщалось, что в 2023 году на содержание и благоустройство пляжа «Локомотив» в Вахитовском районе Казани готовы выделить почти 700 тысяч рублей. Финансирование обеспечат за счет городского бюджета.

В комплекс работ по содержанию и благоустройству пляжа входит ремонт урн, окраска садово-парковых скамеек со старым лакокрасочным покрытием, ограждения простого литья, установка столбиков с покраской, а также аншлагов, боронование песка, сбор случайного мусора, санитарная обрезка деревьев, очистка поверхности от стойких химических загрязнений и погрузка, перевозка, утилизация мусора. Выполнять их исполнитель должен до 14 октября 2023 года.



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Максим Кокунин