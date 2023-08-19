Капремонт образовательных учреждений в Татарстане завершен на 96%

Капитальный ремонт образовательных учреждений Татарстана выполнен в 43 общеобразовательных учреждениях на 96%. В работе у подрядчиков находятся 32 объекта, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин.

В сфере образования из 11 школ у строителей в работе остаются три. Строительно-монтажные работы по ним подрядчиками выполнены на 99%. За прошедшие две недели завершены работы в четырех школах Казани и Набережных Челнов, а также в Высокогорском и Алькеевском районах.

Программа по 143 школьным пищеблокам выполнена на 98%. Всего завершены 105 объектов. В работе у подрядчиков остается 38 объектов.

realnoevremya.ru (архив)

За две недели до начала учебного года готовность объектов образования Казани составляет 95%. В городе завершаются ремонтные работы в 17 школах и 7 детских садах. Например, на территории школы №49 ведется строительство корпуса спортивного зала, а на территории гимназии №19 возводят дополнительный корпус на 280 мест. В пристрое планируется разместить спортивный зал, учебные кабинеты и пищеблок.

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Айрат Назипов