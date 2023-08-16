Казанские объекты образования готовы к новому учебному году на 95%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За две недели до начала учебного года готовность объектов образования Казани составляет 95%. На сегодняшний день завершаются ремонтные работы в 17 школах и 7 детских садах, поделился информацией мэр города Ильсур Метшин.

— В этом году мы открываем рекордное количество объектов, два детских сада на 440 мест и четыре здания школ, которые оснащены по последнему слову: это и бассейны, и тренажерные залы, и просторные библиотеки. Каждая со своим «лицом» и концепцией, — сказал градоначальник.

Мэр добавил, что на территории школы №49 ведется строительство корпуса спортивного зала, а на территории гимназии №19 возводят дополнительный корпус на 280 мест. В пристрое планируется разместить спортивный зал, учебные кабинеты и пищеблок.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Метшин подчеркнул, что здания 136 школ и 183 детских садов нуждаются в комплексном капитальном ремонте с благоустройством территории. 90% из них — здания, построенные более 30 лет назад.

Если говорить о Татарстане, то капремонт общеобразовательных учреждений, по состоянию на 12 июля, был выполнен на 91%. Работы продолжаются на 36 из 43 объектов.



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Айрат Назипов