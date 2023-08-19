Сергей Лавров заявил об отсутствии перспектив переговоров между Россией и Западом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перспектив переговоров между Западом и Россией на данный момент нет. Своим мнением он поделился с журналом «Международная жизнь».

— Перспектив переговоров между Россией и Западом сейчас, увы, не просматривается. К тому же западные спонсоры постоянно подталкивают киевский режим к повышению ставок, — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что Россия расценивает «лицемерные призывы западников к переговорам» как тактическую уловку. Министр полагает, что таким образом недружественные страны хотят выиграть время для киевского режима, чтобы дать стране передышку и снова накачать оружием.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июне Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, в отличие от Киева. Он представил публике проект стамбульского договора по украинскому урегулированию, где было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава.

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Айрат Назипов