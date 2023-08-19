Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону
Российский президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки спецоперации в Ростове-на-Дону. Информация опубликована на сайте Кремля.
Глава государства заслушал доклады начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений, других высших офицеров группировки.
Подробности встречи не уточняются.
В начале месяца министр обороны России Сергей Шойгу и вице-премьер страны — глава Минпромторга Денис Мантуров провели совещание по гособоронзаказу в штабе. Вместе с совещанием в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении прошло и награждение военнослужащих группировки войск «Центр». Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие.
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