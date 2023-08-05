Сергей Шойгу и Денис Мантуров провели совещание по гособоронзаказу в штабе российских войск

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министр обороны России Сергей Шойгу и вице-премьер страны — глава Минпромторга Денис Мантуров провели в совещание по гособоронзаказу в штабе Объединенной группировки войск. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

Уточняется, что на нем также присутствовало руководство Минпромторга, представители предприятий оборонно-промышленного комплекса и начальник генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Вместе с совещанием в зоне проведения СВО на Краснолиманском направлении прошло и награждение военнослужащих группировки войск «Центр». Шойгу вручил госнаграды и наградное огнестрельное оружие.

Напомним, в июне Мантуров заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса выполняют гособоронзаказ почти на 100%.

— Мы совместно работаем над этой задачей, и коллеги из оборонно-промышленного комплекса сегодня сделали все возможное для того, чтобы своевременно выполнять те графики, которые были утверждены на текущий год, и в основном они реализуются, где-то они идут с опережением, где-то идет компенсация за счет других поставок другими образцами, и в целом задача по гособоронзаказу выполняется практически на 100 процентов, — сказал он.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин