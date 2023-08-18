В Татарстане обмолочено 1 млн 80 тыс. га зерновых культур

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане обмолотили 1 млн 80 тыс. га, или 72%, зерновых культур, сообщил сегодня на совещании в Доме правительства региона заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Провел совещание раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также принял участие премьер-министр РТ Алексей Песошин.



Как сообщил Марат Зяббаров, в регионе продолжаются полевые работы. Параллельно с уборкой идет сев озимых культур, обработка почвы и заготовка кормов.

Самая высокая урожайность не только по Предволжью, но и в целом по республике у Тетюшского района — свыше 40 ц/га. Завершили уборку зерновых Атнинский и Заинский районы. В ближайшее время завершат Камско-Устьинский и Сабинский районы.

Марат Зяббаров обратился к руководителям хозяйств — не допускать перестоя хлебов на корню. В целом по республике еще не убрано 4 тыс. га гороха, 62 тыс. га ячменя и 17 тыс. га озимой пшеницы, которые уже сегодня несут потери до 20%.

На сегодняшний день татарстанские аграрии собрали уже более 2,1 миллиона тонн зерна. Обмолочено более половины посевных площадей. Средняя урожайность по республике составляет 27,3 центнера на гектар. Это почти на 10 центнеров меньше, чем в прошлом году.

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Маргарита Головатенко