В Казани на озере спасли двух подростков с ДЦП, заплывших за буйки

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На озере Комсомольском в Казани спасли двух подростков 2007 года рождения — брата и сестру с диагнозом ДЦП, которые заплыли за буйки и самостоятельно не смогли вернуться к берегу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.



За буйки заплыл молодой человек, самостоятельно не смог вернуться на берег. Родители послали за ним сестру. Она доплыла до брата, но устала. Ей не хватило сил, чтобы доплыть к берегу вместе с ним.

Спасатели ОСВОД спасли детей на лодке, с родителями провели беседу. Место предназначено для купания.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

На озере Комсомольском в 2023 году зарегистрировано четыре происшествия на воде, три человека погибли, одного спасли.

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Маргарита Головатенко