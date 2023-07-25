В Казани эвакуировали здание, где находится MazaPark

В Казани эвакуировали здание, где находится аквапарк и MazaPark, на улице Мазита Гафури. Об этом «Реальному времени» рассказали очевидцы.

По их словам, посетителей вывели на улицу по неизвестной причине. Но спустя некоторое время людей пустили обратно в здание.

В ГУ МЧС России по Татарстану рассказали нашему изданию, что у них нет информации о произошедшем.

Представители заведения подтвердили «Реальному времени» факт эвакуации. По словам сотрудников, она продлилась не больше десяти минут.

Напомним, в мае в четырехэтажном здании развлекательного центра произошел пожар. Загорелась сауна на втором этаже. Пожарным потребовалось чуть больше 20 минут, чтобы ликвидировать открытое горение. Из-за пожара самостоятельно эвакуировались 120 человек.

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Айрат Назипов