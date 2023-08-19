В Казани аренда квартир за год подорожала на 4,5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в июле 2023 года средняя арендная плата за однокомнатную квартиру выросла в годовом выражении на 4,5%, за двухкомнатную — на 4,33%, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

Месячная плата за аренду однокомнатной квартиры в столице Татарстана выросла за год на 665 рублей. Если в июле 2022-го она составляла 14 799 рублей, то к июлю этого года достигла 15 464 рублей.

Плата за аренду двухкомнатной квартиры в Казани выросла на 817,5 рубля. С 17 961 рубля в месяц по состоянию на июль прошлого года она достигла 18 738,5 рубля, следует из данных Росстата.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно результатам одного из последних опросов, половина из арендующих в Казани квартиру заметила увеличение стоимости арендного жилья за последний год. Четверть опрошенных заметили рост на 20—25%, 58% — на 30%, а 9% — более чем на 40%.



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Татьяна Демина