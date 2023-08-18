Среднемноголетний уровень обращений из-за укусов клещей в Татарстане превышен в два раза

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане среднемноголетний уровень обращений за медицинской помощью из-за присасывания клещей превышен в два раза. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике.

В 2023 году показатель обращений за помощью специалистов после укусов клещей составил 195,3 на 100 тысяч населения при среднемноголетнем значении 97,7. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он уменьшился на 4,8%.

Всего с начала эпидемического сезона 2023 года в медорганизации после присасывания клещей обратились 7 523 татарстанца — на 155 человек меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Среди пострадавших 1 982 ребенка и подростка.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане, в том числе в Казани, зарегистрировано три завозных случая клещевого вирусного энцефалита. Один местный случай заражения выявлен у подростка из Набережных Челнов.

Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.



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Татьяна Демина