Danone получит новое название в России

«Данон Россия» в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн». Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на письмо организации своим контрагентам.

— Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO «Данон Россия»... Новое наименование... Акционерное общество «Эйч энд Эн», — написано в документе.

Уточняется, что все реквизиты остаются неизменными.

В октябре Danone заявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов России. Пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов.



В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества. Должность генерального директора российской компании Danone занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

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Айрат Назипов