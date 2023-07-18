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Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев

21:58, 18.07.2023

Должность генерального директора «Данон Россия» занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, об этом свидетельствуют данные «СПАРК».

— Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность — генеральный директор, — указывается в данных.

В октябре Danone заявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов России. Пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества.

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Маргарита Головатенко
БизнесРозничная торговля Татарстан

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