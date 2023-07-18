Гендиректором «Данон Россия» стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев

Должность генерального директора «Данон Россия» занял заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев, об этом свидетельствуют данные «СПАРК».



— Руководитель компании изменился с Каппетти Чарли Виктор Хенрикус на Закриев Якуб Салманович, должность — генеральный директор, — указывается в данных.

В октябре Danone заявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов России. Пивоваренный концерн Carlsberg Group в начале марта прошлого года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а в конце месяца анонсировал продажу российских активов.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли АО «Данон Россия» и ООО «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, перешли во временное управление Росимущества.

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Маргарита Головатенко