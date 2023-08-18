Россия повысит экспортную пошлину на пшеницу с 23 августа

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия решила повысить экспортную пошлину на пшеницу с 23 августа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы ведомства.

Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 23 по 29 августа 2023 года включительно повысится до 4 269,9 рубля против действующей сейчас ставки в размере 3 712,8 рубля за тонну.

Пошлина на ячмень составит 860,3 рубля за тонну против действующей сейчас ставки в размере 439,6 рубля, тогда как пошлина на кукурузу поднимется до 2 495,2 рубля против 2 175,1 рубля за тонну.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

В нескольких российских регионах в июле резко ускорился рост цен на зерно. Заметнее всего цены на пшеницу третьего класса выросли в Поволжье, на 925 рублей — до 12 713 рублей за тонну.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов