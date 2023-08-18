В Казани откроется музей декоративно-прикладного искусства народов Поволжья

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казанском государственном институте культуры 21 сентября в рамках международного форума Kazan Digital Week откроют музей декоративно-прикладного искусства народов Поволжья. Об этом на пресс-конференции сообщила ректор вуза Роза Ахмадиева.

— Это не только для студентов. Это как раз мы сделали для всего населения. В рамках этого в инжиниринговом центре мы будем транслировать не только, как мы сохраняем в цифровом формате и передаем, мы также будем проводить мастер-классы именно традиционной культуры: как создается тот или иной костюм, как создается та или иная керамика, или деревообработка, — рассказала она.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в конце прошлого года вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева предложила создать в регионе Центр возрождения, сохранения, изучения и развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. Базироваться он должен в Казани.



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Татьяна Демина