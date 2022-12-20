В Татарстане создадут Центр возрождения и развития народных художественных промыслов и ремесел
В Татарстане появится Центр возрождения, сохранения, изучения и развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства. С предложением о его создании выступила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
Центр возрождения, сохранения, изучения и развития народных художественных промыслов, ремесел и декоративно-прикладного искусства будет базироваться в Казани.
В 2020 году в Татарстане создали Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры республики. Его цель — сохранение и развитие культурных ресурсов народов, проживающих в регионе.
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