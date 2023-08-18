Президент Сербии ожидает усиления давления на страну по вопросу антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил о периоде сильнейшего давления на страну из-за вопроса антироссийских санкций. Он подчеркнул, что это происходит на фоне осознания миром, что Россию нельзя победить на поле боя.

— Сейчас Западу важно укрепить общий фронт против России и залатать все дыры, поэтому давление на Сербию будет максимально сильным, — цитирует RT его интервью телеканалу РТС.

Глава государства добавил, что «колоссальное давление» на Сербию могут оказать уже со следующей недели.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В мае Вучич рассказывал, что прибывающие в страну западные представители при встрече сразу же начинают разговор с призыва к введению санкций против России. До этого президент заявлял, что решение Белграда не вводить антироссийские санкции полностью верное, а также отвечает интересам Сербии.

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Айрат Назипов