Татарстан выделит инженерным школам на базе вузов республики 600 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», Татарстан учреждает на 2023 год грант «Поддержка программ развития передовых инженерных школ». Планируется, что три вуза в республике — Казанский федеральный университет (КФУ), Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) и Университет Иннополис — получат из бюджета в сумме 600 миллионов рублей, то есть по 200 миллионов рублей каждый. Детали — в материале «Реального времени».



Вузы должны иметь многолетнюю программу развития передовой инженерной школы

Главным распорядителем гранта станет Минобрнауки Татарстана. Грант предоставляется в целях поддержки программ развития передовых инженерных школ на базе вузов в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, направленных на развитие инженерной подготовки, осуществление прорывных разработок и исследований в приоритетных областях технологического развития России.

Есть несколько условий:

наличие у вузов программы развития инженерной школы на период не менее 7 лет (включая год, в котором предоставляется грант) по направлениям: КФУ — «Автомобилестроение, интеллектуальные транспортные средства, автомобили с низким/нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства»; КНИТУ — «Производство высокомаржинальной продукции высоких переделов в малотоннажной химии, нефтегазохимии, газопереработке, газотранспорте, минеральных удобрений»; Университет Иннополис — «Программная инженерия»;

наличие документов, подтверждающих готовность высокотехнологичной компании осуществлять поддержку развития передовой инженерной школы, а также софинансирование мероприятий по развитию;

у вузов не должно быть задолженности по налогам и прочим сборам, а также перед бюджетом Татарстана;

учебные заведения не могут находиться в состоянии ликвидации, реорганизации (за исключением присоединения к ним другого юридического лица) и банкротства;

руководители не должны находиться в реестре дисквалифицированных лиц;

участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т. д.

Грант может пойти на оплату труда сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности передовой инженерной школы, командировочных, приобретение оборудования и программного обеспечения, выплаты стипендий студентам. При этом нельзя закупать иностранную валюту — за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Результатом предоставления гранта является развитие на базе КФУ, КНИТУ, АНО ВО «Университет Иннополис» не менее одной передовой инженерной школы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, направленной на развитие инженерной подготовки, осуществление прорывных разработок и исследований в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации, до 31 декабря 2023 года, — следует из проекта постановления Кабмина Татарстана.

Остатки средств, не используемые в этом году, подлежат возврату до 1 февраля 2024 года, за исключением случаев принятия Минобрнауки по согласованию с Минфином решения о наличии потребности. Также вузы будут обязаны вернуть деньги в течение 30 дней, если они нарушат условия и порядок предоставления гранта.

Для создания инженерных школ отобрали 30 российских университетов из 89

О создании трех инженерных школ в Татарстане заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в июне 2022 года. Первая университетская стартап-студия, специализирующаяся на машиностроении, была зарегистрирована 25 ноября 2022 года Казанским федеральным университетом в партнерстве с КАМАЗом. Базируется она в Набережных Челнах. Ее возглавил 39-летний Александр Борисов — экс-руководитель казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», проработавший на этом посту около полутора лет. Он рассказывал «Реальному времени», что деятельность стартап-студии направлена на генерацию дочерних компаний с участием студентов и научных сотрудников.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью, Университет Иннополис — обучать программной инженерии.

Кроме того, Мишустин рассказал, что КАМАЗ в партнерстве с Уральским федеральным университетом (УФУ) планирует создать школу, специализирующуюся на искусственном интеллекте и цифровых технологиях, а «Татнефть» вместе с петербургским университетом ИТМО — школу по направлению «Биотехнологии». Всего по России отобрали 30 университетов из 89.

Татарстанским вузам уже выделяли деньги на развитие инженерных школ в этом году из федерального бюджета — но меньше

«Реальное время» писало в конце декабря 2022 года, что власти Татарстана выделят многомиллионные гранты для создания и развития на базе республиканских вузов передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями — сумма зависела от количества баллов. Однако документ не был принят. Вместо этого Кабмин выделил Университету Иннополис и КФУ фиксированный грант в 84,5 миллиона рублей каждому. Еще 100 миллионов предоставили в качестве субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение расходов по созданию и поддержке одной университетской стартап-студии. Все деньги выделялись еще в 2022 году.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023-м КФУ, КНИТУ-КХТИ и Университет Иннополис получили на троих 348,2 млн рублей — почти в два раза меньше, чем выделяется им сейчас из бюджета Татарстана. Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 млрд рублей, что в 4 раза больше прошлогодних показателей.

Дарья Пинегина