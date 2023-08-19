Татарстан выделит инженерным школам на базе вузов республики 600 миллионов рублей
Как стало известно «Реальному времени», Татарстан учреждает на 2023 год грант «Поддержка программ развития передовых инженерных школ». Планируется, что три вуза в республике — Казанский федеральный университет (КФУ), Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) и Университет Иннополис — получат из бюджета в сумме 600 миллионов рублей, то есть по 200 миллионов рублей каждый. Детали — в материале «Реального времени».
Вузы должны иметь многолетнюю программу развития передовой инженерной школы
Главным распорядителем гранта станет Минобрнауки Татарстана. Грант предоставляется в целях поддержки программ развития передовых инженерных школ на базе вузов в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, направленных на развитие инженерной подготовки, осуществление прорывных разработок и исследований в приоритетных областях технологического развития России.
Есть несколько условий:
- наличие у вузов программы развития инженерной школы на период не менее 7 лет (включая год, в котором предоставляется грант) по направлениям: КФУ — «Автомобилестроение, интеллектуальные транспортные средства, автомобили с низким/нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства»; КНИТУ — «Производство высокомаржинальной продукции высоких переделов в малотоннажной химии, нефтегазохимии, газопереработке, газотранспорте, минеральных удобрений»; Университет Иннополис — «Программная инженерия»;
- наличие документов, подтверждающих готовность высокотехнологичной компании осуществлять поддержку развития передовой инженерной школы, а также софинансирование мероприятий по развитию;
- у вузов не должно быть задолженности по налогам и прочим сборам, а также перед бюджетом Татарстана;
- учебные заведения не могут находиться в состоянии ликвидации, реорганизации (за исключением присоединения к ним другого юридического лица) и банкротства;
- руководители не должны находиться в реестре дисквалифицированных лиц;
- участник отбора не находится в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и т. д.
Грант может пойти на оплату труда сотрудников, задействованных в обеспечении деятельности передовой инженерной школы, командировочных, приобретение оборудования и программного обеспечения, выплаты стипендий студентам. При этом нельзя закупать иностранную валюту — за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
— Результатом предоставления гранта является развитие на базе КФУ, КНИТУ, АНО ВО «Университет Иннополис» не менее одной передовой инженерной школы в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, направленной на развитие инженерной подготовки, осуществление прорывных разработок и исследований в приоритетных областях технологического развития Российской Федерации, до 31 декабря 2023 года, — следует из проекта постановления Кабмина Татарстана.
Остатки средств, не используемые в этом году, подлежат возврату до 1 февраля 2024 года, за исключением случаев принятия Минобрнауки по согласованию с Минфином решения о наличии потребности. Также вузы будут обязаны вернуть деньги в течение 30 дней, если они нарушат условия и порядок предоставления гранта.
Для создания инженерных школ отобрали 30 российских университетов из 89
О создании трех инженерных школ в Татарстане заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в июне 2022 года. Первая университетская стартап-студия, специализирующаяся на машиностроении, была зарегистрирована 25 ноября 2022 года Казанским федеральным университетом в партнерстве с КАМАЗом. Базируется она в Набережных Челнах. Ее возглавил 39-летний Александр Борисов — экс-руководитель казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк», проработавший на этом посту около полутора лет. Он рассказывал «Реальному времени», что деятельность стартап-студии направлена на генерацию дочерних компаний с участием студентов и научных сотрудников.
Школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью, Университет Иннополис — обучать программной инженерии.
Кроме того, Мишустин рассказал, что КАМАЗ в партнерстве с Уральским федеральным университетом (УФУ) планирует создать школу, специализирующуюся на искусственном интеллекте и цифровых технологиях, а «Татнефть» вместе с петербургским университетом ИТМО — школу по направлению «Биотехнологии». Всего по России отобрали 30 университетов из 89.
Татарстанским вузам уже выделяли деньги на развитие инженерных школ в этом году из федерального бюджета — но меньше
«Реальное время» писало в конце декабря 2022 года, что власти Татарстана выделят многомиллионные гранты для создания и развития на базе республиканских вузов передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями — сумма зависела от количества баллов. Однако документ не был принят. Вместо этого Кабмин выделил Университету Иннополис и КФУ фиксированный грант в 84,5 миллиона рублей каждому. Еще 100 миллионов предоставили в качестве субсидии из регионального бюджета на финансовое обеспечение расходов по созданию и поддержке одной университетской стартап-студии. Все деньги выделялись еще в 2022 году.
В 2023-м КФУ, КНИТУ-КХТИ и Университет Иннополис получили на троих 348,2 млн рублей — почти в два раза меньше, чем выделяется им сейчас из бюджета Татарстана. Общий объем финансирования проекта «Передовые инженерные школы» в 2023 году составил свыше 10 млрд рублей, что в 4 раза больше прошлогодних показателей.
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