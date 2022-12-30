Власти Татарстана выделят многомиллионные гранты на создание и развитие инженерных школ

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят многомиллионные гранты для создания и развития на базе республиканских вузов передовых инженерных школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями. Они будут создаваться в рамках реализации федерального проекта «Поддержка программ развития передовых инженерных школ» госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Средства, которые будут направлены на субсидии, выделяются из регионального бюджета, а их распорядителем станет Минобрнауки РТ.

Как получить грант?

Условием предоставления такого гранта является победа в отборе, который организует министерство. Соискатель должен соответствовать следующим требованиям:

Отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов или неполное отсутствие в случае, если задолженность не превышает 300 тысяч рублей.

Он не должен находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением присоединения к нему гранта другого юридического лица).

В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о руководителе, членах коллегиального исполнительного органа или главном бухгалтере соискателя.

Соискатель гранта не должен быть иностранным юридическим лицом или российским, в уставном капитале которого доля участия иностранных юридических лиц превышает 50%.

Не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

Кроме того, у участника отбора должна иметься программа развития передовой инженерной школы на период не менее 8 лет (включая год, в котором предоставляется грант) по приоритетному направлению «Автомобилестроение, интеллектуальные транспортные средства, автомобили с низким/нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства» или «Программная инженерия». Также приветствуется наличие документов, подтверждающих готовность высокотехнологичной компании осуществлять поддержку создания и развития инженерной школы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Один балл равен одному миллиону

Желающие получить субсидию должны отправить заявку, которая будет содержать: справку, подтверждающую объемы софинансирования реализации мероприятий программы развития такой школы от высокотехнологичной компании; копию устава соискателя; копию уведомления о постановке на учет в налоговом органе. Комиссия рассматривает заявки и выставляет баллы:

Приоритетным направлением соискателя гранта является передовая инженерная школа «Программная инженерия» 10 баллов — да 0 баллов — нет Приоритетным направлением соискателя гранта является передовая инженерная школа «Автомобилестроение, интеллектуальные транспортные средства, автомобили с низким/нулевым углеродным следом, технологии интеллектуального производства» 5 баллов — да 0 баллов — нет Объемы софинансирования реализации мероприятий программы развития передовой инженерной школы высокотехнологичной компанией Число баллов определяется конкурсной комиссией по результатам оценки представленного документа > 50 миллионов рублей 5 баллов < 50 миллионов рублей 4 балла < 30 миллионов рублей 3 балла < 20 миллионов рублей 2 балла < 10 миллионов рублей 1 балл



Грант оплатит стипендии и даст зарплаты

Грант направляется на финансовое обеспечение расходов, связанных с созданием и развитием инженерных школ. Направления расходов представляют собой следующее:

Зарплата сотрудников грантополучателя, задействованных в обеспечении деятельности передовой инженерной школы.

Оплата работ и услуг физических и юридических лиц, в том числе услуг в области ИТ, разработки программного обеспечения, связи и др.

Оплата командировочных расходов.

Приобретение товаров, непроизведенных активов, нематериальных активов, включая покупку ПО и оборудования.

Выплаты стипендий и иных форм материальной помощи обучающимся.

Кроме того, средства гранта могут быть направлены на финансовое обеспечение затрат, а также на возмещение части затрат, осуществленных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий по достижению цели за счет собственных средств до заключения соглашения.



Результатом предоставления гранта является создание не менее одной инженерной школы в партнерстве с не менее одной высокотехнологичной компанией, обеспечивающей дополнительное создание не менее 20 рабочих мест, на территории Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стартап-студия КФУ и КАМАЗа как модель инженерной школы

Напомним, в конце июня премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в Татарстане создадут инженерные школы на базе трех университетов. Так, при КФУ в партнерстве с КАМАЗом появится школа, специализирующаяся на машиностроении. Школа при КНИТУ-КХТИ в партнерстве с СИБУРом будет заниматься химической промышленностью. Университет Иннополис будет обучать программной инженерии.

Кроме того, Мишустин также рассказал, что КАМАЗ в партнерстве с Уральским федеральным университетом (УФУ) планирует создать школу, специализирующуюся на искусственном интеллекте и цифровых технологиях. Всего по России отобрали 30 университетов из 89. «Татнефть» выступит партнером ИТМО при создании школы по направлению «Биотехнологии».



Так, первая университетская стартап-студия была зарегистрирована 25 ноября этого года. Ее уставный капитал составляет 100 тысяч рублей. Организация расположилась в Набережных Челнах на проспекте Мира, в доме 13б — в здании Набережночелнинского института КФУ и инжинирингового центра вуза.

Уставный капитал поделен в равной доле по 25% (25 тысяч рублей) между НКО «Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана», ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) университет», Фондом инфраструктурных и образовательных программ и ПАО «КАМАЗ».

Организация представлена 18 видами деятельности, среди которых можно отметить:

исследование конъюнктуры рынка;

торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи интернета;

разработка компьютерного программного обеспечения;

деятельность web-порталов;

обучение профессиональное.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стартап-студия создаст «дочки» с участием студентов и научных сотрудников

Университетскую стартап-студию возглавил 39-летний Александр Борисов — один из ключевых топ-менеджеров татарстанской ИТ–индустрии. Он проработал на посту руководителя казанского технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» около полутора лет. Этот пост он занял в августе 2020 года в результате открытого конкурсного отбора Минцифры Татарстана. До этого Борисов более 10 лет проработал разработчиком, проектным менеджером и техническим директором различных ИТ-компаний.

В начале этого месяца Борисов рассказал «Реальному времени», что деятельность стартап-студии направлена на генерацию дочерних компаний с участием студентов и научных сотрудников.

Говоря о ее задачах, он отметил, что они не направлены на учебный процесс. По его словам, проект решает вопросы коммерциализации научного и человеческого потенциала вузов.

— Включаться в работу студии может кто угодно. Пока главное — это желание. Позже, когда желающих уже будет больше, чем мест в генерируемых стартапах, вероятно, будет какой-то отбор, — отметил он.

Также руководитель стартап-студии рассказал, как устроена совместная работа с КАМАЗом. По его словам, набережночелнинское предприятие является стратегическим партнером и определяет направление, в котором будет рассматриваться приоритетно поиск бизнес-гипотез для проработки и реализации студией.



Фото: digital.tatarstan.ru

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин