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В Казани временно изменили схему движения трамваев

16:20, 16.08.2023
В Казани временно изменили схему движения трамваев
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно изменили движение некоторых трамваев. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».

— Движение трамвайных маршрутов 5, 5а, 7 организовано через ж/д вокзал — Глазунова — Короленко; 1-й трамвайный маршрут Караваево — Халитова, — говорится в сообщении предприятия.

В пресс-службе уточнили, что временные изменения связаны с повреждением контактной сети на пересечении улиц Большой Крыловки и Вахитова.

realnoevremya.ru (архив)

В конце июля на улице Девятаева в Казани грузовик повредил контактную сеть. Из-за этого временно приостановили движение трамваев №2.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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