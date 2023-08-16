В Казани временно изменили схему движения трамваев
В Казани временно изменили движение некоторых трамваев. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс».
— Движение трамвайных маршрутов 5, 5а, 7 организовано через ж/д вокзал — Глазунова — Короленко; 1-й трамвайный маршрут Караваево — Халитова, — говорится в сообщении предприятия.
В пресс-службе уточнили, что временные изменения связаны с повреждением контактной сети на пересечении улиц Большой Крыловки и Вахитова.
В конце июля на улице Девятаева в Казани грузовик повредил контактную сеть. Из-за этого временно приостановили движение трамваев №2.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым