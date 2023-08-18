Глава Минцифры России Максут Шадаев посетит Иннополис для обсуждения подготовки айтишников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшее время министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев планирует посетить Иннополис. Его визит может состояться 21—22 августа. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе Минцифры РФ.

Деловая повестка визита Максута Шадаева в Иннополис уточняется, но, скорее всего, будут обсуждаться вопросы подготовки кадров для IT-отрасли.

В августе на совещании президента РФ с членами правительства глава Минцифры оценивал нехватку разработчиков в IT приблизительно в 500—700 тыс. человек.

— Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500—700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы поддерживать высокие темпы развития отрасли, — говорил он.



Первая официальная поездка Шадаева в Иннополис состоялась два года назад, в сентябре 2021 года. Вместе с вице-премьером РТ Романом Шайхутдиновым он обсудил текущий статус и дальнейшие планы по развитию проекта «Иннополис». Также глава Минцифры России выступил на II просветительском марафоне «Новое знание», один из треков которого проходит в Иннополисе, и рассказал, что в следующем году Татарстан может стать пилотной площадкой по вводу электронных паспортов.

Тогда же он принял участие в форуме Kazan Digital Week.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

В последний раз глава Минцифры публично посещал Иннополис в декабре 2021 года. Тогда он принимал участие в форуме Digital innopolis days и встречался с победителями хакатона «Цифровой прорыв».

— Татарстан традиционно был лидером по внедрению цифровых технологий. С прошлого года он стал не только хорошим примером, но и хорошей отправной точкой, чтобы менять нашу индустрию и решать самые сложные задачи, связанные с институциональным регулированием, с подготовкой кадров, — указывал он на роль Иннополиса в подготовке специалистов для IT-сферы.

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Луиза Игнатьева