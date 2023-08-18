Число лиц, получивших гражданство России, сократилось более чем на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль 2023 года гражданство России приобрели 232 655 человек. Количество лиц, получивших его, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 34,7%, подсчитало «Реальное время», изучив данные МВД страны.

За семь месяцев в России первично оформили 146,1 тысячи видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. Их оказалось на 10,7% меньше, чем в январе — июле 2022 года.

На миграционный учет за семь месяцев этого года в России поставили почти 9,06 млн иностранцев и лиц без гражданства. Это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным МВД, за январь — июль 2023 года выдали 5,8 млн внутренних паспортов гражданина России. По сравнению с январе — июлем прошлого года их количество выросло на 40,3%

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Татьяна Демина