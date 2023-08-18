Татарстанцы хранят в банках 829 млрд рублей — за год сумма выросла на 20%

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

По состоянию на 1 июля 2023 года татарстанцы хранили в банках 829 млрд рублей — за год сумма увеличилась на 20%. Об этом рассказали в пресс-службе отделения — Нацбанка по Татарстану Волго-Вятского главного управления Центробанка.



На вклады в рублях приходится 90% всех средств — 745 млрд рублей.

Как объяснил управляющий Отделением — Национальным банком по Татарстану Волго-Вятского главного управления ЦБ России Марат Шарифуллин, росту средств жителей на счетах «способствовали в том числе социальные и бюджетные выплаты». Кроме того, по его словам, «на довольно комфортном уровне сохранялись и ставки по вкладам».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По состоянию на 1 апреля 2023 года жители Татарстана хранили в банках 779,9 млрд рублей. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, составлял 67,4 млрд рублей.

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Илина Хакимова