США хотят добавить в Совбез ООН еще шесть стран

Власти США предлагают добавить к Совету Безопасности ООН шесть стран без предоставления им права вето. Как пишет The Washington Post, администрация американского президента хочет таким образом восстановить доверие к ведущему органу управления мира.

Авторы материала пишут, что Джо Байден настаивает на проведении реформ, несмотря на нежелание существующих держав отказываться от своего традиционного влияния.

Сейчас его представитель в ООН Линда Томас-Гринфилд намерена проконсультироваться по этому вопросу с дипломатами из 193 государств — членов организации. Беседы состоятся в преддверии ежегодной встречи мировых лидеров в Нью-Йорке этой осенью.

Отметим, что правом вето обладают только пять постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

В прошлом месяце премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления на саммите G7 в Хиросиме призвал к реформе ООН. По его словам, организация больше не отражает нынешние реалии мира.

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Айрат Назипов