Татарстанцы — на третьем месте в списке «охотников» за московской пропиской

Татарстан занимает третье место в списке регионов, жители которых рассматривают покупку квартиры в Москве, следует из анализа спроса на эконом- и бизнес-недвижимость в столице, проведенного сервисом «МТС Исследования».



Первое место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, второе — Краснодар. Интерес к покупке жилья в Москве и области у россиян год к году вырос на 19%.

Среди татарстанцев чаще всего квартирами в Москве интересуются жители Альметьевска — крупнейшего центра нефтяной промышленности республики. Рассматривают варианты покупки также лениногорцы, нижнекамцы, бугульминцы и елабужане. Жители Казани и второго по величине города республики, Набережных Челнов, интересовались покупкой московской недвижимости реже. Квартиры экономкласса ищут чаще, чем объекты бизнес-класса.

В соседней Уфе или в Сочи бизнес-сегментом столичной недвижимости интересуются активнее, чем в Казани. Самый большой сегмент татарстанской аудитории, испытывающий интерес к покупке столичных квадратных метров, в возрасте 35—44 лет: 27% в этой возрастной группе интересуются недвижимостью класса эконом и около 25% рассматривают премиум-жилье. Чуть менее активны в изучении предложений девелоперов жители в возрасте 55—64 лет. Из них 19% думают о покупке экономжилья и 21% — о недвижимости премиум-сегмента.

realnoevremya.ru (архив)

Чаще всего потребность в новой недвижимости больше проявляется у женщин (61% против 39% мужчин).

В Казани спрос на квартиры в новостройках за месяц поднялся на 22%. Предложение на первичном рынке в столице Татарстана в июле уменьшилось на 12%. По сравнению с июнем поднялась и средняя стоимость квартир — на 2%, стоимость за квадратный метр за месяц увеличилась на 4%. В среднем квартира в Казани стоит порядка 8 млн рублей.

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Маргарита Головатенко