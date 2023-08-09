Спрос на квартиры в новостройках Казани за месяц вырос на 22%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани спрос на квартиры в новостройках за месяц поднялся на 22%, сообщили в «Авито Недвижимости».



Предложение на первичном рынке в столице Татарстана в июле уменьшилось на 12%. По сравнению с июнем поднялась и средняя стоимость квартир — на 2%, стоимость за квадратный метр за месяц увеличилась на 4%. В среднем квартира в Казани стоит порядка 8 млн рублей.

В целом по итогам июля в 33 регионах России спрос на квартиры в новостройках вырос на 17%, а предложение — на 7%. Цены снизились на 1% как по стоимости за объект, так и в пересчете за квадратный метр.

Эксперты объясняют сохранение тренда роста спроса и предложения на первичном рынке жилья изменением курсов валют: «рынок недвижимости вновь становится одним из самых надежных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять «витрину» предложения».

— Стагнация среднего уровня цен, скорее всего, обусловлена выжидательной позицией застройщиков: несмотря на рост спроса, ставки по ипотеке продолжают расти. При этом очевидно, что в последний период турбулентности у застройщиков оказался накопленный объем нереализованных квартир, и сейчас самое время снизить градус «затоваривания», — прокомментировала руководитель направления по развитию транзакционного бизнеса в новостройках «Авито» Мария Жильцова.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле «Циан.Аналитика» предоставляла данные, согласно которым в Казани средняя цена за квадратный метр на первичном рынке недвижимости составляет 179 тыс. рублей, что на 22% больше, чем цена на «вторичку» — 147,1 тыс. рублей за кв. м. Дороже всего (более 200 тыс. рублей за квадратный метр) стоят квартиры на «первичке» в Вахитовском и Ново-Савиновском районах города.

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Маргарита Головатенко