В Татарстане под суд пойдет психиатр-нарколог, потребовавший у больного взятку

В Татарстане 49-летний врач-психиатр-нарколог пойдет под суд по обвинению во взяточничестве, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Осенью 2022 года на учет в медучреждение поставили 38-летнего мужчину, за которым начали диспансерное наблюдение. У него обвиняемый потребовал 40 тысяч рублей за уменьшение срока наблюдения и неотправку сведений в компетентные органы о больном. Мужчина передал врачу деньги через медицинскую сестру, выступившую в качестве посредника.

При аналогичных обстоятельствах обвиняемый пытался получить деньги у супруги мужчины, однако та сообщила о противоправных действиях в правоохранительные органы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее суд вынес приговор медсестре, участвовавшей в незаконной передаче денег.

Недавно 61-летний житель Татарстана предложил сотруднику ГИБДД взятку, чтобы его не привлекли к ответственности за пьяную езду. Начальник отделения неоднократно предупреждал мужчину, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, однако тот остался при своих намерениях. Полицейский сообщил о предложении взятки в дежурную часть, после чего противоправные действия подозреваемого пресекли.

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Маргарита Головатенко