Татарстанец предложил инспектору взятку в 100 тысяч за непривлечение к ответственности за пьяную езду

61-летний житель Татарстана предложил сотруднику ГИБДД взятку, чтобы его не привлекли к ответственности за пьяную езду, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



По версии следствия, в августе подозреваемого привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 15 августа он прибыл в здание отделения ГИБДД и положил начальнику отделения на стол картонный стакан со 100 тыс. рублей за непривлечение к административной ответственности.

Начальник отделения неоднократно предупреждал мужчину, что за дачу взятки предусмотрена уголовная ответственность, однако тот остался при своих намерениях. Полицейский сообщил о предложении взятки в дежурную часть, после чего противоправные действия подозреваемого пресекли.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Причастность к совершению преступления мужчина признал. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Маргарита Головатенко