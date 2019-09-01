«Роскосмос» запустил производство «царь-двигателей»

Фото: commons.wikimedia.org/ Ken and Nyetta

Предприятие «Роскосмоса» НПО «Энергомаш» начало производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. Такие двигатели предназначены для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжелой ракеты «Енисей».

О начале производства сообщило «РИА Новости» со ссылкой на техзадание в одном из тендеров «Энергомаша». Стоимость тендера составляет около 19,5 млн рублей. Подобный двигатель фигурирует в сообщениях СМИ как «царь-двигатель».

Напомним, на этой неделе в «Роскосмосе» подтвердили реализацию проекта по запуску туристов в космос.

