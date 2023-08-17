За неделю в Татарстане подорожала колбаса, свинина и рыба

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 7 по 14 августа в Татарстане выросли средние цены на некоторые продукты питания. В списке подорожавших продуктов подсолнечное масло, вареная и полукопченая колбаса, куры (кроме куриных окорочков) и мороженая неразделанная рыба.

Заметнее всего в республике за неделю выросла средняя цена свинины — на 3,78%. На 14 августа она составила 287,8 рубля за один килограмм.

На другие продукты питания динамика роста цен сложилась следующим образом:

вареная колбаса — на 2,66%, до 393,7 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 2,46%, до 189,6 руб./кг;

подсолнечное масло — на 2,33%, до 113,11 руб./кг;

вермишель — на 1,49%, до 67,41 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 1,15%, до 1 тысячи руб./кг

мороженая неразделанная рыба — на 1,12%, до 220,83 руб./кг

пшено — на 1,04%, до 42,98 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Также в республике подорожали полукопченая колбаса, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, шлифованный рис, макароны из пшеничной муки высшего сорта и бананы. Минимально выросли средние цены на сметану, сухие молочные смеси и фруктово-ягодные консервы для детского питания, сахар-песок, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, гречку, говядину и баранину (кроме бескостного мяса), подсчитали в Татарстанстате.

Подешевели в Татарстане с 7 по 14 августа свежие помидоры и огурцы, а также на овощи «борщевого набора» — картофель, морковь, столовая свекла, репчатый лук и капуста. Без изменений осталась средняя цена печенья — 204,97 рубля за килограмм.

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Татьяна Демина