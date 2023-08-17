В октябре в Татарстане проведут акцию «Сохраним лес»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В 2023 году природоохранная акция «Сохраним лес» пройдет в Татарстане с 7 по 15 октября. Распоряжение, утверждающее даты, подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Акция проводится в целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания к проблемам сохранения и воспроизводства лесов, расположенных в Татарстане, в рамках проведения в регионе Года национальный культур и традиций.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на министерство лесного хозяйства республики. Ведомство должно обеспечить обязательное проведение целевого инструктажа по безопасности труда перед началом соответствующих работ.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В прошлом году акция проходила с 3 по 9 октября. А в 2021 году в рамках нее 20 тысяч волонтеров высадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га в районах республики.



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Айрат Назипов