Кабмин Татарстана распорядился провести акцию «Сохраним лес»
В Татарстане пройдет природоохранная акция «Сохраним лес». Она стартует сегодня и продлится по 9 октября, говорится в распоряжении Кабмина республики.
Акция проводится в целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесов, расположенных в Татарстане. Организация мероприятий возложена на Министерство лесного хозяйства республики.
Акция «Сохраним лес» проходила в Татарстане и в прошлом году. Тогда 20 тысяч волонтеров высадили 1,2 млн саженцев на площади свыше 300 га в районах республики.
Центральной локацией проведения мероприятия в 2021 году стала территория Детской республиканской клинической больницы в Казани. Там высадили свыше 300 сосен и елей в честь врачей, которые работали в период пандемии.
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