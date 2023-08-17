Сегодня смотровую площадку Центра семьи «Казан» закроют на несколько часов раньше

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В четверг, 17 августа, смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет закрыта для посетителей с 17.00. Об этом сообщает Дирекция парков и скверов города.

О причинах закрытия площадки не сообщается.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Смотровая площадка «Чаши» с 1 мая перешла на летний режим работы. Она открыта ежедневно с 10.00 до 22.00.

10 июля ее закрывали для посетителей по техническим причинам.

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Айрат Назипов