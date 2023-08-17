Из-за гастрофестиваля на территории казанской «Чаши» закроют парковку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Въезд на парковку Центра семьи «Казан» ограничат 19 августа. Это связано с проведением гастрономического фестиваля «Вкусная Казань», рассказали в Комитете по развитию туризма города.

Парковка будет недоступна с 10.00 до 18.00. Ограничение не коснется транспорта заведений, которые участвуют в мероприятии, и свадебных кортежей.

Жителям и гостям города предложили выбирать места для стоянки на соседних улицах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Изначально гастрофестиваль планировали провести на «Ак Барс Арене». Но из-за проведения матча за Суперкубок России по футболу его перенесли на месяц. Затем мероприятие решили провести на территории казанской «Чаши».

Организация и проведение фестиваля подешевели в 1,8 раза по отношению к начальной цене, объявленной городским Комитетом по развитию туризма. При этом по сравнению с прошлым годом мероприятие подорожало в 2,5 раза, а подрядчик остался тем же. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов