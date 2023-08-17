Из-за непогоды три российских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из-за сложных погодных условий и грозы три самолета российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер» были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Об этом сообщили в Росавиации.

— Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие, — сказано в сообщении ведомства.

Изначально самолеты выполняли полеты над нейтральными водами. Они вылетели из Калининграда.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

После начала Россией специальной военной операции страны Европы закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ответила зеркально. Взаимные ограничения действуют 1,5 года.

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Айрат Назипов