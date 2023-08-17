Из-за непогоды три российских самолета залетели в воздушное пространство Финляндии и Эстонии
Из-за сложных погодных условий и грозы три самолета российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер» были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Об этом сообщили в Росавиации.
— Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов. Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие, — сказано в сообщении ведомства.
Изначально самолеты выполняли полеты над нейтральными водами. Они вылетели из Калининграда.
После начала Россией специальной военной операции страны Европы закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Россия ответила зеркально. Взаимные ограничения действуют 1,5 года.
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