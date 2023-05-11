В России в мае стартует подготовка инструкторов по управлению FPV-беспилотниками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России в мае стартует программа по подготовке инструкторов по управлению боевыми FPV-беспилотниками. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) в Жуковском Дмитрий Кузякин:

— Планируем, что первый набор слушателей программы «Корпус героев» начнет обучение в мае этого года. Технология FPV, где оператор пилотирует дрон в режиме «от первого лица», активно применяется в рамках спецоперации на Украине как Вооруженными силами РФ, так и противником. Данная технология требует специального обучения. Наша программа создана для подготовки инструкторов, которые в дальнейшем смогут готовить пилотов расчетом боевых дронов FPV, — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Кузякин почеркнул, что программа будет доступна для сотрудников спецслужб и военнослужащих, получивших ранения, несовместимые с продолжением службы:

— Мы готовы начать обучение инструкторского состава среди людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе людей с ампутацией нижних конечностей. В дальнейшем военнослужащие смогут продолжить службу в рядах ВС РФ в качестве инструкторов, — добавил он.

Длительность программы составит 25 дней. Обучение параллельно смогут пройти 9 человек. Программа предполагает проведение полевой практики, длительность которой составит три недели.

Днем 3 мая в Москве запретили запускать беспилотные летательные аппараты. Это не относится к БПЛА, которые используют по решениям органов государственной власти. Полеты беспилотников на данный момент запрещены примерно в половине регионов России, включая Татарстан.

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Елизавета Пуншева