В Казани на ул. Нурсултана Назарбаева появится новая жилая застройка

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На ул. Нурсултана Назарбаева в Казани появится новая среднеэтажная жилая застройка. Под нее отвели земельный участок площадью 4 348 квадратных метров.

— Настоящим проектом межевания территории предусмотрено образование одного земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 16:50:011415:4091, находящегося в частной собственности, и земель неразграниченной государственной собственности, — говорится в постановлении исполкома Казани.

Сформированный земельный участок должен обеспечить беспрепятственный доступ при необходимости и невозможности выбора другой трассы для прокладки новых инженерных коммуникаций по согласованию с его владельцем.

скриншот realnoevremya.ru с сайта roscadastr.com

Напомним, на территории, ограниченной ул. Нурсултана Назарбаева, ул. Хади Такташа, и водной гладью озера Нижний Кабан строят новое здание театра Камала. Площадь под застройку составит 6,5 га.



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Татьяна Демина