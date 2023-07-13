Мечети «Иске-Таш» в Казани предоставили земельный участок на ул. Меховщиков

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Исполком Казани предоставил приходу мечети «Иске-Таш» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул.Меховщиков — религиозное управление и образование в зоне смешанной жилой и общественной застройки. Его площадь составляет 2 152 квадратных метра.

Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 16:50:012304:260. Решение принято с учетом рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке при руководителе исполкома города, подготовленных на основании заключения о результатах общественных обсуждений.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В августе 2021 году в Казани приступили к реставрации «Иске-Таш» — впервые с момента ее возведения. Работа проходит в рамках проекта «Историческая память».

«Реальное время» писало, что возраст мечети могут пересмотреть. Считается, что она возведена в 1801 году на средства купца Утямышева, но реставраторы выяснили, что «Иске Таш» может быть более ранней постройкой.

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Татьяна Демина