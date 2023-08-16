Росстат назвал продукты, за неделю подорожавшие в России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России за неделю с 8 по 14 августа сильнее всего подорожали такие продукты, как свинина (+1,54%), мясо кур (+1,53%), следует из данных Росстата.



Начала увеличиваться цена гречневой крупы (+0,4%), подорожало подсолнечное масло (+0,47%). Продолжается удешевление плодоовощной продукции — в среднем снижение цен составило 2,4% против 1,9% неделей ранее:

— Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 2,4%, в том числе на лук репчатый — 7,6%, картофель — 7,0%, морковь — 6,1%, капусту белокочанную — 5,2%, помидоры — 4,3%, свеклу столовую — 3,5%, огурцы — 1,2%, бананы — 0,2%. В то же время цены на яблоки выросли на 1,2%, — указывает Росстат.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5% относительно августа прошлого года.



Шпроты и другие консервы, такие как икра, полуфабрикаты, филе и другие конечные морепродукты могут подорожать на 15—20%. Об этом предупредила доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. По мнению эксперта, причиной роста цен на эти продукты является запрет на импорт в Россию из недружественных стран ЕС, США и Норвегии. Другая возможная причина роста цен — сокращение производства замороженного филе, консервов и соленой продукции в России.

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Маргарита Головатенко