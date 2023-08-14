В России на 15—20% могут подорожать консервы

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Шпроты и другие консервы, такие как икра, полуфабрикаты, филе и другие конечные морепродукты могут подорожать на 15—20%. Об этом предупредила доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова, сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, причиной роста цен на эти продукты является запрет на импорт в Россию из недружественных стран ЕС, США и Норвегии. Другая возможная причина роста цен — сокращение производства замороженного филе, консервов и соленой продукции в России. В то же время, по мнению экономистов, российские компании могут увеличить объемы производства и занять освободившиеся ниши.

Эксперты, опрошенные изданием, выступают за запрет на ввоз в Россию рыбной продукции из-за рубежа. Они пояснили, что для того, чтобы рыба стала действительно доступной для граждан, необходима грамотная протекционистская политика. Эксперты убеждены, что потребители не сильно заметят исчезновение иностранной рыбы, так как доля людей, покупающих такие деликатесы, как лангустины и омары, очень мала.

В России годовая инфляция в июле 2023 года ускорилась до 4,3% с 3,25% в июне. В месячном выражении цены возросли на 0,63%. Продовольственные товары за месяц подорожали на 0,49% и на 2,23% в годовом выражении.

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Елизавета Пуншева