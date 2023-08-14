В России на 23,5% снизились цены на картофель

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Цены производителей на картофель в России снизились на 23,5% относительно августа прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Цены на сливочное и подсолнечное масло также снизились на 1,8% и 13,8% соответственно. В то же время, если рассматривать динамику с начала года, то цена на соль снизилась на 0,2%.

— Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции, — добавили в ведомстве.

Напомним, в начале августа в Татарстане зафиксировали рост средних цен на некоторые продукты питания. Подорожали яблоки, свинина, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов.

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Елизавета Пуншева