Площадь лесных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Площадь лесных пожаров в России в 2023 году превысила 4 млн га, сообщил глава МЧС Александр Куренков во время совещания с президентом России Владимиром Путиным.



— С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано свыше 11 тыс. очагов природных пожаров на общей площади свыше 4 млн га, — приводит его слова RT.

По его словам, при незначительном увеличении количества очагов пожаров площадь, пройденная огнем, в этом году превышает прошлогодние показатели почти в полтора раза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце июля сообщалось, что площадь лесных пожаров в России составляет 1 млн га. Наблюдался рост числа термических точек, выявляемых из космоса.



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Маргарита Головатенко