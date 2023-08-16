ВТБ: интерес жителей Татарстана ко вкладам в рублях вырос в 1,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Татарстана за первую декаду августа открыли в банке более 3,5 тысячи рублевых депозитов — это в 1,5 раза превышает показатели предшествующей декады. Объем средств на открытых вкладах вырос в три раза, сообщает ВТБ.



По статистике банка, татарстанцы предпочитают размещать средства в среднем на полгода — на такие вклады приходится около половины депозитов. Еще треть вкладов открыты на срок от трех месяцев — средний чек составляет 336 тысяч рублей. За первую декаду августа клиенты ВТБ разместили во вкладах 8,8 млрд рублей.

С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в ВТБ вырос более чем на 400 млрд рублей и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд рублей.

В марте сообщалось, что в Приволжском федеральном округе наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет — на них приходится половина вкладов. Еще четверть средств разместили вкладчики в возрасте 50—59 лет, около 20% — 40—49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают чуть меньше 10% от общего объема. Таков портрет клиента, размещающего деньги на депозитах.

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Маргарита Головатенко