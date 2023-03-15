ВТБ: средний размер депозита жителя ПФО составил 1,26 млн рублей

В Приволжском федеральном округе наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет — на них приходится половина вкладов. Еще четверть средств разместили вкладчики в возрасте 50—59 лет, около 20% — 40—49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают чуть меньше 10% от общего объема. Такой портрет клиента, размещающего деньги на депозитах, составил ВТБ.



Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: в прошлом году они открыли 63% от общего числа вкладов. Наибольшими суммами располагают мужчины: 58% средств на депозитах разместили мужчины, вклады женщин составили 42%.

Мужчины пенсионного возраста более склонны к накоплениям и предпочитают классические вклады сроком от полугода до года. Средний размер депозита — 1,2 млн рублей. На накопительных счетах средства чаще хранят мужчины 30—40 лет, средний остаток по счету — 90 тысяч рублей.

Наибольшей популярностью вклады пользуются в Нижегородской и Самарской областях, а накопительные счета чаще остальных открывают клиенты в Самарской области и Татарстане. Число вкладчиков за год выросло на 65%. Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, на него приходится половина от общего количества новых депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% — на среднесрочных.

Средний размер депозита жителя ПФО составил 1,26 млн рублей, но этот показатель отличается в разных возрастных группах. Так, наибольшие суммы размещают вкладчики 50—65 лет — средний чек превышает 1,5 млн рублей. Меньше остальных размер депозита у клиентов до 40 лет — в среднем по 900 тысяч рублей. Среди регионов округа по «среднему чеку» лидирует Чувашия, жители которой размещают на вкладах по 1,7 млн рублей. Татарстанский вкладчик хранит на вкладе больше, чем в среднем по Поволжью, — около 1,5 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— За прошедший год мы увидели, что финансовая грамотность жителей Татарстана растет, и клиенты диверсифицируют портфель сбережений, предпочитая хранить крупные суммы на депозитах, а для текущих нужд использовать накопительные счета. По-прежнему люди старшего возраста остаются более склонными к накоплениям, чем молодежь. Пенсионеры относятся строже к бюджету и рассчитывают свои повседневные траты, откладывая средства в пользу своих детей и внуков, — отметила управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент Марьям Давлетшина.

В январе объем валютных депозитов россиян продолжил снижение и достиг 53,7 млрд долларов — это минимум с конца 2008 года, когда показатель находился на уровне 52,7 миллиарда долларов. По информации регулятора, валютные депозиты населения в начале года демонстрировали снижение уже восьмой месяц подряд. В этот раз оно составило 0,8%, то есть 452,3 млн долларов.



В начале марта председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал инициативу ВТБ о создании «детских депозитов». Предполагается, что при рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам.



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Маргарита Головатенко