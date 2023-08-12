В Татарстане капремонт общеобразовательных учреждений выполнен на 91%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов на совещании в Доме правительства рассказал о ходе ремонта в 43 образовательных учреждениях республики. Он напомнил, что до начала нового учебного года остается 20 дней.

Программа ремонта общеобразовательных учреждений Татарстана на 2023 года выполнена уже на 91%. Работы продолжаются на 36 из 43 объектов.

Алексей Фролов уточнил, что на этой неделе завершены два объекта — в Зеленодольском районе и в Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 143-х объектах в рамках программы ремонта школьных пищеблоков работы выполнены на 95%. На 86% завершены работы по семи детским садам, на 84% - по капитальному ремонту девяти ресурсных центров и на 88% — по программе ремонта четырех общежитий среднего профессионального образования СМР.

Алексей Фролов напомнил, что в сфере образования в Татарстане реализуется 7 республиканских и федеральных программ.

Напомним, Татарстан получит более 3 млрд рублей на завершение строительства школ в 2023—2024 годы. Распоряжение подписано председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

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Илина Хакимова