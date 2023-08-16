Кировский район Казани частично останется без воды на сутки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Несколько десятков домов в Кировском районе Казани останутся без воды на следующей неделе. Как сообщает МУП «Водоканал», отключение водоснабжения произойдет в связи с проведением работ по переврезке участка водопровода по улице Фрунзе.

Воды не будет с 9.00 22 августа до 9.00 23 августа по следующим адресам:

Горьковское шоссе, 2/1, 2а, 2а/1;

Краснококшайская, нечетные номера домов от д.№187 до д.№195, четные номера домов от д.№254 до д.№272а;

Лебяжья, 52;

Окольная, 28, 30, 58, 62/16, 66, 68, 68Б;

Сабан, 2;

Фрунзе, 1, 1Б, 3, 7, 9а, 1а,в,г, 1/1, 1/2, 1/3, 3а, 3/1, 5, 9д, 9е, 9/3;

Луговая, Малая Мухаметшина, Большая Мухаметшина (все дома).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На время отключения водоснабжения по заявкам жителей могут разместить автоцистерны с водой. Их будут принимать по телефону: +7(843)231-62-60.

В конце июля в Казани опубликовали график отключения горячей воды в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети). Это связано с проведением ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

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Айрат Назипов