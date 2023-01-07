В Казани отреставрируют старинную часть зооботсада

Фото: Максим Кокунин

Старую часть зооботсада исследовали и выявили часть дефектов

В Казани провели государственную историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению старинной части зооботсада. В частности, здание каменной оранжереи с пятью залами на данный момент находится в аварийном состоянии и нуждается в ремонте.

Объект представляет собой одноэтажный кирпичный дом с подвальным этажом и деревянным мезонином, расположен в нижней части Казани на берегу озера Кабан. Здание расположено на улице Хади Такташа, 112. Его построили в середине XIX века как жилой дом. Фундамент выполнен из полнотелого керамического кирпича на известковом растворе.

В ходе обследования экспертами были выявлены многочисленные сквозные трещины в стенах здания, свидетельствующие о неравномерной осадке фундаментов. Имеются биологические поражения на поверхности отмостки. Замечено разрушение и выпадение отделочного слоя цокольной части. Кладка стен подвала выполнена из полнотелого керамического кирпича на известковом растворе толщиной 780 мм с учетом отделочного слоя. Выявлены повреждения стен, вертикальные и сквозные трещины шириной раскрытия до 2, 3, 6, 8 мм.



Фото: Максим Кокунин

На крыше замечены многочисленные следы увлажнения стропил, разрушение и гниль обрешетки. На лестницах — износ деревянных элементов. Также зафиксированы расслоения древесины оконных блоков, замачивания, отсутствие остекления, нарушение лакокрасочного покрытия, отсутствие отдельных элементов и фурнитуры, оконных отливов. Выявлены дефекты в дверях, расслоение древесины, утрата элементов и фурнитуры.

В ходе реставрации планируется усилить существующий фундамент, частично заменить существующие деревянные перекрытия в здании. Заменить утеплитель чердачного перекрытия на энергоэффективный.



Также в планах провести демонтаж существующего пристроя с восстановлением и переустройством лестниц, устройством фундамента на пневмопогружаемых сваях. Планируется перепланировка помещений, согласно проекту приспособления, ремонт кровли и системы водоотвода. Необходимо изготовить и установить водосточные трубы, покрасить наружные стены. Будут отреставрированы интерьеры здания, элементы лепнины и декора, заменены ветхие деревянные перекрытия.

Проектом предусмотрены архитектурные и объемно-планировочные решения, предлагается восстановить исторический облик здания кружка юннатов, с максимальным сохранением его подлинных элементов. Кроме того, предусмотрено восстановление первоначального цветового решения кирпичных стен — покраска в цвет охры.

Фото: Максим Кокунин

Ботанический сад в Казани — один из старейших в стране

Один из старейших в стране Казанский ботанический сад был заложен в 1806 году во дворе нового, четвертого по счету университета в России. Профессор Карл Фукс добился строительства маленькой теплицы для посадки экзотических растений, но со временем разрастающемуся саду стало тесно на небольшой площади. К тому же в 1827 году ректор университета Николай Лобачевский начал большую стройку, на месте сада решили возвести астрономическую обсерваторию, а для коллекции растений вуз купил большой участок на берегу Кабана.



Это была земля мещанина Н.А. Булычева, застроенная фабрикой и другими

постройками, большая часть которой представляла собой поросший кустарником пустырь. «Примерно на месте здания «конторы» или «здания кружка юннатов» (указанного под литерой Н в Охранном обязательстве) на плане участка показан каменный дом с сенями, жилой комнатой и фабрикой в деревянных пристроях на каменном фундаменте. Дом строился по приложенному к плану проекту городского архитектора Пятницкого, в описании указано, что этот дом с мезонином подведен под тесовую кровлю, а «окна и двери готовы, но только на место еще не поставлены», говорится в кратких исторических сведениях об объекте.

С 1834 по 1836 годы на этой территории построили здание каменной оранжереи с пятью залами по проекту университетского архитектора Михаила Коринфского. Этот большой каменный корпус оранжереи, неоднократно перестроенный, существует и поныне. В 1834-м площадь Ботанического сада увеличили до 5 гектаров, и тогда же состоялось его официальное открытие. Здесь собрали одну из самых крупных в дореволюционной России коллекцию растений из разных стран мира (с мыса Доброй Надежды, из Китая, Монголии, Северной Америки, Кавказа, из губерний России), из собраний Императорского Санкт-Петербургского, Дерптского и других ботанических

садов. По архивным данным на 1911 год коллекция экзотов насчитывала более тысячи видов.

Оранжерея в Ботаническом саду Казани. Фото: предоставлено Львом Жаржевским

После революции в годы гражданской войны на территории Ботанического сада в Казани расквартировали кавалерийский полк, от коллекции осталось лишь 100 самых выносливых растений. В 1924 году с инициативой о восстановлении сада выступил

студенческий кружок «Любители природы» при Казанском университете под

руководством ботанической секции С.И. Петяева. Через год объект отремонтировали, в том числе большую пальмовую оранжерею для размещения экзотических растений из имения помещика Лебедева.

На сегодня Казанский зооботсад является не только старейшим, но и единственным в России который совмещает зоологическую и ботаническую коллекции. В настоящее время в зоологической коллекции насчитывается более 160 видов животных, более 4 тыс, экземпляров растений. Из них 25 видов включены в Международную Красную книгу, в Красную книгу России — 15 видов животных и 11 видов растений, в Красную книгу Татарстана — 6 видов животных и 4 вида растений. В ботанической коллекции насчитывается более 1 тыс. видов растений, около 6 тыс. экземпляров.

Диана Фатыхова