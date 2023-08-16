На двух путепроводах первого этапа обхода Нижнекамска и Челнов приступили к устройству сопряжения с дорогой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На путепроводах (13 и 14 км) обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к устройству сопряжения с дорогой. Как рассказали в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодора», техническая готовность объектов составляет 75%.

Строить путепровод рамной конструкции на 13 км начали в конце декабря 2022 года. Специалисты возвели две опоры и выполнили пролетное строение из монолитного бетона. Для строительства конструктивных элементов путепровода мостостроителям понадобилось 1,4 тысячи кубометров бетона. В сентябре рабочие приступят к устройству покрытия.

В рамках строительства однопролетного путепровода на пересечении с улицей Корабельной в Нижнекамске специалисты возвели две опоры, устроили ригели, насадки, подферменники и смонтировали 13 железобетонных балок пролетного строения длиной 21 метр. Сейчас на объекте также ведутся работы устройству сопряжения с насыпью. Позже на монолитную плиту уложат гидроизоляцию, которая защитит ответственные конструкции от коррозионных повреждений, после чего приступят к укладке покрытия из асфальтобетона.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне стало известно, что на мостовом переходе через реку Аланку, который возводят на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, приступили к устройству покрытия. После завершения работ дорожники приступят к устройству покрытия на путепроводе в районе села Шингальчи.

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Айрат Назипов